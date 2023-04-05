"Поздравления" террориста касались не только персонала Путина, но и олигархов, депутатов и топ-менеджеров госкорпораций.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин феерично потроллил Кремль, Госдуму, Правительство РФ, топ-менеджеров государственных корпораций и олигархов, поздравив всех их со Всемирным днем крысы.

Как отметил Гиркин в своем Телеграм-канале, он едва не пропустил этот праздник, но вовремя спохватился и "накатал" поздравления.

"Всемирный день крысы! Чуть не пропустил. Но вовремя осознал и исправляю ошибку: поздравляю весь личный состав администрации президента и правительства РФ, вип-менеджеров госкорпораций, подавляющее большинство губернаторов и членов обеих палат "парламента" РФ, а также всех без исключения олигархов – с их профессиональным праздником", - отметил Гиркин.

Он иронично добавил, что желает всем вышеупомянутым чиновникам и олигархам "всех благ в этой жизни. "И не вздумайте раскаяться. Потому что внизу сковородки ждут... а молиться за ваши пропащие души, уверен, не будет вообще никто", - добавил он.

Упреки Гиркина: последние новости

Гиркин-топ-тролль Кремля и Минобороны РФ, ведь так искусно никто не критикует этих неудачников.

Недавно Гиркин потроллил бессмысленные и безрезультативные штурмы "Вагнера" в Бахмуте Донецкой области. Впоследствии он спрогнозировал провал российской оккупационной армии в битве за Бахмут Донецкой области.

А накануне Гиркин заявил, что все оккупанты подпадают под статью о военное преступление, поскольку участвуют в войне, которую Путин побоялся объявить официально.

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