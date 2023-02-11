Граждане РФ больше не смогут насладиться такими бестселлерами мира кино, как мультфильм "Король лев" и рождественский фильм "Один дома".

Россиян могут окончательно лишить доступа к контенту американской киностудии Disney. Уже с марта 2023 года на российских видеосервисах больше нельзя будет посмотреть продукцию компании.

В частности, такие популярные работы, как мультфильм "Король Лев" и рождественский фильм "Один дома" просто станут недоступными для граждан РФ, пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники в онлайн-кинотеатрах.

После вторжения РФ на территорию Украины американская компания Disney прекратила прокат своих новинок в России, однако контент студии все еще присутствует в библиотеках онлайн-кинотеатров "Кинопоиск", "Иви", Okko.

Видео дня

Как сообщили источники журналистам, уже в марте 2023 года контракты с Disney об использовании продукции компании закончатся. Говорят, что киностудия еще в 2022 году отказалась продлевать сделку и заключать новые договоренности об использовании своего контента с российскими видеосервисами.

Россиянам могут запретить YouTube

На территории Российской Федерации в скором времени также могут запретить доступ к популярному видеохостингу YouTube. Недавно в сети появились слухи о том, что россиянам закроют сайт с 28 февраля 2023 года.

Буквально 18 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал закрытие сайта YouTube внутри РФ.

На этой неделе стало известно, что проекты холдинга "Газпром-Медиа" перестали выкладывать публикации в YouTube с 1 февраля. Внутреннее распоряжение о запрете YouTube подписал гендиректор компании Александр Жаров. Согласно источникам СМИ, аккаунты телеканалов "Матч ТВ" и "Пятница" уже неделю не обновляются.

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