Они возмущаются, что их лидера не торопятся возвращать в РФ.

В российской неонацистской группировке "Русич" заявили, что отказываются воевать, пока их лидера не вернут в Россию из Финляндии.

В заявлении командного состава говорится, что РФ должна добиться выдачи Яна "Славяна" Петровского. "Русич" прекращает выполнение любых боевых задач. Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела. Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?" - написали они.

Оккупанты жалуются, что Петровского задержали еще 20 июля, но Министерство иностранных дел РФ отреагировало только после того, как сообщения об этом появились в СМИ.

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"С 20 июля Ян Петровский не был посещён ни российским консулом, ни адвокатом. Не смотря на то, что жена Славяна самостоятельно стучалась в письменном виде и в МИД, и в АП РФ", - говорится в заявлении.

Задержание Петровского в Финляндии

Вчера стало известно, что лидера ДШРГ "Русич" задержали по подозрению в участии в деятельности террористической группы и причастности к преступлениям на оккупированной территории Украины.

Сообщалось, что Украина отправила Финляндии запрос об экстрадиции Петровского. По данным российских каналов, изначально он находился в центре содержания мигрантов, сейчас его перевели в тюрьму.

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