Украина требует экстрадиции 36-летнего преступника.

В Финляндии задержан один из лидеров неонацистской российской группировки "Русич" Ян Петровский (позывной "Славян"), сообщают местные издания Yle и MTV Uutiset.

Россиянина подозревают в участии в деятельности террористической группы и иной поддержке террористической группы. Предполагается, что он причастен к террористическим преступлениям, совершенным в Луганской и Донецкой областях Украины с июня 2014 по август 2015 года.

По информации суда, Украина уже обратилась к Финляндии с запросом об экстрадиции мужчины. В настоящее время полиция требует продлить содержание мужчины под стражей "в целях содействия экстрадиционному расследованию и выдаче правонарушителя", вопрос рассмотрит суд.

Видео дня

Сам россиянин, воевавший против Украины, отрицает свою вину в террористических преступлениях, совершенных в нашей стране.

Группировка "Русич", которую украинские власти называют подразделением ЧВК "Вагнера", в соцсетях утверждает, что Петровский был задержан в Финляндии уже более месяца назад – 20 июля, а теперь переведен из центра содержания мигрантов в тюрьму. Причин поездки своего командира в другую страну в "Русиче" не знают, но предполагают, что он сопровождал супругу.

Кто такой Ян Петровский

Ян Петровский родился Санкт-Петербурге в 1987 году, но в молодости много лет жил в Норвегии, где был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах. В частности, он участвовал в норвежской антимигрантской группировке "Солдаты Одина".

Кроме того, Петровский принимал участие в войне в Сирии (в составе группировки, воевавшей на стороне режима президента Башара Асада).

В 2016 году Норвегия депортировала мужчину в Россию в связи с угрозами своей безопасности. В настоящее время арестованный в Финляндии Ян Петровский находится под санкциями ЕС, США, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины. Ему был запрещен въезд в Финляндию.

В ЕС заявляют, что Петровский отвечает за действия, угрожающие суверенитету и независимости, а также безопасности Украины. По данным Минфина США, с 2022 года Петровский занимал должность командующего российской неонацистской военизированной группировкой "Русич", которая имеет связи с российской ЧВК "Вагнер". "Русич" участвовала в войне против Украины с 2014 года (в том числе, после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году).

Вас также могут заинтересовать новости: