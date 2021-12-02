В России Коцюбайло называют "боевиком", который якобы обещает "кормить волков костями русскоязычных детей".

Российские пропагандисты мгновенно отреагировали на присвоение звания "Героя Украины" добровольцу и члену "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло.

На сюжет росСМИ, попавший в вечерние новости россиян, обратил внимание украинский военнослужащий Анатолий Штефан ("Штирлиц").

На российском телевидении украинского бойца, предсказуемо, назвали "одним из боевиков" и участником запрещенной в России "экстремистской группировки", "радикалом, что с 2014-го ведет войну против всего русского".

"Коцюбайло известен своими неонацистскими убеждениями и провокационными выпадами", – утверждала ведущая.

Российские пропагандисты обратили внимание на "длительное рукопожатие" Зеленского и Коцюбайло.

В сюжете также показали ролик украинца с передовой, в котором он говорит, что освобождать оккупированные Россией территории можно только военным путем, и призывает "не жалеть ни одного урода" (речь идет о российских оккупантах – УНИАН).

"Именно ему принадлежит жуткая цитата: кормить волков костями русскоязычных детей", – запугивают на росТВ.

Не забыли пропагандисты упомянуть и о Степане Бандере, который, как они утверждают, является примером для Коцюбайло.

Что предшествовало

Государственную награду доброволец российско-украинской войны на Донбассе, член "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло получил из рук президента в среду, 1 декабря.

Всего Зеленский вручил награды и предоставил почетные звания десяткам украинцев.

Коцюбайло был участником Евромайдана, а в 18 лет пошел добровольцем на передовую.

За короткое время на войне молодой парень, внук воина УПА, создал одно из самых боеспособных подразделений. Его бойцы воевали вдоль всей линии фронта.

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Автор: Виолетта Орлова