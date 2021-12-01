В целом различные звания и ордена из рук президента получили 46 украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды и присвоил почетные звания десяткам украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, он сделал это в Верховной Раде после своего ежегодного послания к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

В частности, указом №608/2021 президент присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" добровольцу ДУК "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайлу.

Указом №607/2021 "О награждении государственными наградами Украины по случаю 30-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года" Зеленский за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд наградил десятки украинцев.

Читайте такжеГончаренко не пустили в Раду с ругательным QR-кодом для Зеленского (видео)Так, орденом княгини Ольги III степени президент наградил мать-воспитательницу детского дома семейного типа (Луганская область) Людмилу Ковриженко.

Соответствующим указом глава государства также постановил предоставить почетные звания.

Так, звание "Заслуженный учитель Украины" присвоено учительнице Краматорской украинской гимназии Краматорского городского совета (Донецкая область) Ирине Савчук.

Кроме того, звание "Заслуженный донор Украины" присвоено четырем украинцам, а звание "Заслуженный врач Украины" - 13.

В целом разными званиями и орденами президент наградил 46 украинцев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде выступил с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Среди прочего президент анонсировал введение "экономического паспорта украинца".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Антонина Доломанжи