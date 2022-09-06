С начала 2022 года из России уехали 419 тысяч человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такие данные обнародовали в Росстате.
В основном россияне выбирали такие страны для переезда:
- Украина (79,6 тысячи);
- Таджикистан (58,4 тысячи);
- Армения (49 тысячи);
- Кыргызстан (43,6 тысячи);
- Казахстан (40,7 тысячи).
Некоторые россияне выбирали экзотические направления:
- Китай (6,6 тысячи);
- Вьетнам (5,4 тысячи);
- Индия (4,1 тысячи).
По данным Росстата, численность населения в России сократилась на 480,6 тысячи человек или на 0,33%. По состоянию на 1 января 2022 года численность населения РФ оценивалась в 145,6 миллионов человек.
Ранее была информация, что подавляющее большинство венгров не поддерживают санкции Евросоюза против России, выступают против запретов выдачи виз россиянам, а также не согласны с поставками оружия Украине государствами-членами ЕС.