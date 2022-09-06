По данным Росстата, численность населения в России сократилась на 480,6 тысячи человек или на 0,33%.

С начала 2022 года из России уехали 419 тысяч человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные обнародовали в Росстате.

В основном россияне выбирали такие страны для переезда:

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Украина (79,6 тысячи);

Таджикистан (58,4 тысячи);

Армения (49 тысячи);

Кыргызстан (43,6 тысячи);

Казахстан (40,7 тысячи).

Некоторые россияне выбирали экзотические направления:

Китай (6,6 тысячи);

Вьетнам (5,4 тысячи);

Индия (4,1 тысячи).

По данным Росстата, численность населения в России сократилась на 480,6 тысячи человек или на 0,33%. По состоянию на 1 января 2022 года численность населения РФ оценивалась в 145,6 миллионов человек.

Ранее была информация, что подавляющее большинство венгров не поддерживают санкции Евросоюза против России, выступают против запретов выдачи виз россиянам, а также не согласны с поставками оружия Украине государствами-членами ЕС.

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