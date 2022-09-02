А еще большинство граждан Венгрии не поддерживают запрет на импорт российской нефти в Европу и обучение украинских военных Евросоюзом.

Подавляющее большинство венгров не поддерживают санкции Евросоюза против России, выступают против запрета выдачи виз россиянам, а также не согласны с поставками оружия Украины государствами-членами ЕС.

Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра Századvég, сообщает Hungary Today.

"Выяснилось, что уже введенные санкции не оправдали ожиданий и погрузили страны-члены ЕС в кризис, поскольку попытки отказаться от российских источников энергии привели к чрезвычайной неопределенности и росту цен на нефть, электроэнергию и газ", - говорится в докладе Századvég.

Видео дня

Опрос, проведенный на выборке из 1000 человек, показывает, что 81% против того, чтобы ЕС и его члены поставляли оружие Украине, и такой же уровень несогласных с запретом на въезд для российских туристов. Лишь 16% и 17% респондентов согласны с этими двумя предложениями.

"Подавляющее большинство венгров хотят видеть мир в соседних странах, однако, по их мнению, вооружение для Украины имеет противоположный эффект, и фактически это способствует продолжению войны, что приводит к дальнейшим человеческим жертвам и ослаблению экономики Европы через генерацию военной инфляции", - говорится в исследовании.

Кроме того, отсутствие российских туристов также негативно повлияет на доходы от европейского туризма и, соответственно, на экономические показатели континента, говорится в результатах исследования.

Большинство респондентов (78%) не поддерживают запрет на импорт российской нефти в Европу, обучение украинских военных Евросоюзом (77%), запрет на импорт и окончательный отказ от российского газа (75%), или запрет импорта российского топлива и сырья для АЭС (74%).

Венгры так же выступают против запрета импорта российского угля (71%), товаров и услуг из России в Европу (70%), российских гражданских самолетов в Европу (68%) и запрета на продажу европейских товаров и услуги России (67%).

Результаты опроса свидетельствуют, что лишь одна из санкций пользуется поддержкой большинства: 57% респондентов согласны с замораживанием активов российских миллиардеров и олигархов, а 37% с этим не согласны.

Как сообщал УНИАН, среди европейских лидеров существует обеспокоенность, что Венгрия может подорвать политику единства и безопасности ЕС в то время, когда Запад стремится справиться с крупнейшим военным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны.

Вас также могут заинтересовать новости: