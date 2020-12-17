На заседании законодательного собрания Петербурга депутату Максиму Резнику отключили микрофон после слов о расследовании отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Об этом сообщает Znak.com. Данную информацию подтвердил и сам Резник.
Читайте такжеКадыров заявил, что Навальный может обвинять в отравлении его"В ответ на 10 млн просмотров за двое суток власть федеральная просто молчит по ситуации с покушением на убийство Навального. Такое молчание, извините, хуже признания вины. Или все ждут, что завтра скажет царь?" — заявил российский депутат на заседании.
После этого заявления Резнику отключили микрофон со словами: "Садись давай, садись, тебе говорят".
Что известно об отравлении Навального
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в немецкую клинику Charite.
- 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика "Новичком" также подтвердили другие эксперты.
- 10 сентября Навальный вышел из комы.
- 23 сентября, его выписали из клиники Charite. 25 сентября пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации.
- 1 октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за попыткой его отравления "Новичком" стоит лично президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию.
- 6 октября эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили факт отравления Навального веществом из группы "Новичок".
- 14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.
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