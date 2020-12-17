Ранее трое депутатов петербургского заксобрания, включая Резника, направили обращение главе ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой о проведении проверки по фактам, изложенным в расследовании изданий The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel об отравлении Навального.

На заседании законодательного собрания Петербурга депутату Максиму Резнику отключили микрофон после слов о расследовании отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Znak.com. Данную информацию подтвердил и сам Резник.

Читайте такжеКадыров заявил, что Навальный может обвинять в отравлении его"В ответ на 10 млн просмотров за двое суток власть федеральная просто молчит по ситуации с покушением на убийство Навального. Такое молчание, извините, хуже признания вины. Или все ждут, что завтра скажет царь?" — заявил российский депутат на заседании.

После этого заявления Резнику отключили микрофон со словами: "Садись давай, садись, тебе говорят".

Что известно об отравлении Навального

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко