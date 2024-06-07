Он отметил, что россияне определенное время накапливают ресурсы, работая малыми группами, пехотой, а потом они направляют все эти ресурсы на штурм.

Военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович рассказал о ситуации на Купянском направлении фронта.

В эфире "Еспресо" он отметил, что россияне пытаются создать "болевую точку", но Силы обороны Украины не дают врагу воплотить план, отражая все атаки.

"На Купянском направлении продолжаются постоянные штурмы со стороны врага. Сейчас враг активен в полосе ответственности нашей бригады - это район Стельмаховки. Уже второй месяц россияне штурмуют нас. Противник определенное время накапливает силы, а пока накапливаются силы, то он уменьшает штурмы. То есть больше работает малыми группами, пехотой, используя меньше бронетехники. Как только россияне накопили ресурсы, то они направляют все эти ресурсы на штурм. Это может 8-10 единиц техники, которая одновременно идет на наши позиции, используя десант и танки", - отметил военный.

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По словам военнослужащего, россияне пытаются создать болевую точку на Купянском направлении.

"Россияне хотят создать на нашем направлении серьезную болевую точку, куда надо заводить подкрепления и дополнительные ресурсы, чтобы удержать фронт. Но наши военнослужащие не дают врагу воплотить его план, отражая все атаки", - подчеркнул Петрович.

Ситуация на фронте - что известно

Издание Bild сообщало, что ВСУ успешно контратаковали и отбили у российских войск поселок Калиновка к северу от Часового Яра.

В то же время, по данным ISW, российские захватчики недавно продвинулись возле двух населенных пунктов в Харьковской области - города Волчанск и села Ивановка.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что война не может угаснуть на текущих линиях, где проходит фронт, потому что для российского зла никаких линий не существует.

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