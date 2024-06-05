Иностранца обвинили в "дискредитации" армии РФ и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Российский суд оштрафовал гражданина Ирана, который гулял по Москве в одежде, украшенной символикой Украины. Как сообщает ASTRA, туриста из Ирана задержали в центре столицы РФ из-за свитшота Balenciaga с флагом Украины, трезубцами и призывом помогать украинским беженцам.

По данным издания, полицейские днем 4 июня задержали 30-летнего туриста из Ирана Хидари Хоссина.

"Молодой человек гулял по центру Москвы в свитшоте Balenciaga с трезубцами на рукавах, флагом Украины с одной стороны и призывом помочь украинцам с другой стороны. Туриста доставили в отдел полиции "Китай-город", где на него составили административный протокол о "дискредитации" армии РФ. Материалы переданы в Тверской суд Москвы", - говорится в сообщении.

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Позднее стало известно, что российская Фемида оштрафовала парня на 50 тысяч рублей.

Отмечается, что 28 июля 2022 бренд одежды Balenciaga присоединился к платформе United24, аккумулирующей помощь Украине. Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стал послом платформы. Тогда бренд разработал свитшот с украинской символикой, вся прибыль от продаж идет на United24 для помощи украинским беженцам.

Задержания в РФ

В российском городе Омск задержали священника Украинской греко католической церкви из-за того, что он якобы повесил в трапезной "иконы с изображением Степана Бандеры и других националистов". Прокремлевские пропагандисты писали, что задержан Игорь Максимов, который в поле зрения оперативников попал якобы еще год назад – якобы посетители храма пожаловались, что в храме висят иконы с изображением Степана Бандеры, Романа Шухевича и других "украинских националистов".

Максимов, по данным пропагандистов, заявил, что сделал это по приказу главы Украинской грекокатолической церкви Святослава Шевчука. Тогда представитель духовенства "отделался профилактической беседой, а странные иконы изъяли", а сейчас против него возбудили уголовное дело "за реабилитацию нацизма". Задержанному грозит три года колонии. Во время обысков у адептов УГКЦ якобы были найдены молитвенники на украинском, книги по истории УПА и другая запрещенная литература.

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