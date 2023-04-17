Владимир Кара-Мурза находится в московском СИЗО с апреля 2022 года.

Российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии. Он признан виновным в госизмене, распространении "фейков" о российской армии и в участии в деятельности "нежелательной" организации.

Мосгорсуд дал Кара-Мурзе именно тот срок, который требовал прокурор. Помимо этого, ему назначили штраф в 400 тысяч рублей, запретили заниматься журналистикой 7 лет и ограничили свободу после отбывания срока на 1,5 года.

"Россия будет свободной, передайте всем!" - такой была его реакция на приговор суда.

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Адвокат политика Мария Эйсмонт рассказывала, что за госизмену обвинение просило 18 лет, за "фейки" - девять, за участие в "нежелательной организации" - четыре. Когда человека обвиняют по нескольким статьям, суммарный срок не может превышать 25 лет.

В конце марта другой адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров говорил, что врачи обнаружили у политика полинейропатию - "существенное поражение сосудов на обеих ступнях". Месяцем ранее Прохоров рассказывал, что у Кара-Мурзы начали неметь конечности. Адвокат связал это с отравлениями в 2015 и 2017 годах.

В феврале 2021 года расследовательская группа Bellingcat установила, что перед первым отравлением за Кара-Мурзой следили сотрудники ФСБ, в том числе Константин Кудрявцев - предполагаемый участник отравления Алексея Навального.

Задержание оппозиционеров в РФ - детали

В РФ в Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана. По словам оппозиционного политика, который жестко выступал против войны, на него возбудили уголовное дело по статье о "дискредитации" армии.

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