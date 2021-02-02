Идею местные жители не поддержали.

Российский туроператор предложил гражданам экскурсионный тур 23 февраля – в день траура по депортированными в 1944-м по приказу Сталина чеченцам и ингушами – и поплатился.

Предложение посетить Чечню 23 февраля в Facebook выложила местная чиновница Элина Батаева.

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В четырехдневный спецназ-тур включены: экскурсии, стрельбы, альпийская подготовка и другое.

Идею местные жители не поддержали.

"Идея хорошая, но то, что дата связана с трагедией чеченцев и ингушей, очень плохо ..." / "И идея плохая. Можно было это организовать в другой день, раз уж прибыль волнует больше, чем память".

"Странная идея. 23 февраля – день траура для всего чеченского народа. Неужели это кому-то неизвестно?"

"Это издевательство? Вообще с ума сошли"

Чиновница отреагировала на кучу критики попыткой оправдаться.

"Мы понимаем, что для нас этот день траура и скорбим вместе со всеми. Потому что наши бабушки и дедушки, дяди и тети были высланы и умирали. Но не надо забывать, что есть много других национальностей, для которых этот день несет совсем другое значение. Проявите толерантность", - призвала Батаева.

Что известно о депортации чеченцев и ингушей

Депортация чеченцев и ингушей — преступление сталинизма, операция по депортации чеченцев и ингушей силами НКВД с территории Чечни в Среднюю Азию и Казахстан. В советских источниках называлась операция "Чечевица".

Выселение было начато 23 февраля в 5:00 в большинстве районов, за исключением высокогорных населенных пунктов. Было отправлено 180 эшелонов с общим количеством переселенцев 493269 человек. В пути следования родилось 56 младенцев, умерли 1272 человека. В лечебные учреждения направлено 285 больных.

За ходом выселения чеченцев и ингушей следил лично Сталин. На его имя Берия посылал секретные телеграммы. 29 февраля он доложил Сталину об успешном завершении депортации более 400 тысяч человек. 1 марта написал Сталину об аресте 1016 "антисоветских элементов из числа чеченцев и ингушей".

На новых местах переселенцы оказались без средств к существованию и жилья. Только в первые месяцы депортации чеченцев погибло более 200 тысяч человек.

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Автор: УНИАН