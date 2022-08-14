Оккупанты во всем винят "дух бандеровщины".

Российская оккупационная армия специально разрушает украинские города в ходе полномасштабной войны, развязанной 24 февраля.

В этом признался политик из РФ, член партии "За правду" Александр Казаков, ранее работавший в Донецке куратором экс-главаря "ДНР" Захарченко. На его заявление обратил внимание журналист Денис Казанский в своем видеоблоге.

Казаков даже не стал отрицать разрушительные действия оккупантов в Украине и уничтожение ими населенных пунктов, где живут мирные люди.

"В силу того, что наща армия антифашистская - она ломает, проходя, не только государственные, но и социальные институты. Она просто ломает все. Потому что все, что там было, от муниципалитетов до школ, яслей, включая музыкальные и спортивные, это все пронизано духом бандеровщины... За собой русская армия оставляет голую степь, несмотря на то, что там есть города и люди", - заявил он.

В этом контексте Казанский вспомнил одно из многочисленных циничных заявлений диктатора Путина, в котором тот обещал "не бросать Донбасс несмотря ни на что".

"Ну что ж, неплохая помощь Донбассу. Его жителям, думаю, особенно будет интересно узнать об истинных планах и целях России", - говорит журналист.

Накануне по итогам перехваченных переговоров оккупантов стало известно, что после снятия ограничений на отбор в ряды вооруженных сил Российской Федерации туда начала приходить только одна "шваль".