Украина рассматривает возможность его присоединения к "зерновому коридору".

Враг продолжает прибегать к ракетно-артиллерийских обстрелам и авиационным ударам по югу Украины.

Об этом говорится в сводке Оперативного командования "Пивдень".

В частности, 13 августа оккупанты ударили по инфраструктуре порта Николаева.

"Врагом нанесено пять авиационных ударов по нашим позициям на линии соприкосновения. Без потерь. К вечеру тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" атакована портовая инфраструктура Николаева. Без человеческих потерь. А еще через час шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждения получили несколько зданий, ранения получило одно гражданское лицо", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Кошевое и Новогригорьевское вдоль админграницы Херсонщины и Днепропетровщины были обстреляны из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра.

"В обоих случаях снаряды попали по сельскохозяйственным угодьям. Потерь и разрушений не зафиксировано", - добавили в ОК "Пивдень".

Напомним, 22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина рассмотрит возможность присоединения Николаевского морского порта к "зерновому коридору".

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков отмечал, что порт Николаева - важный транспортный хаб. До полномасштабного вторжения он обеспечивал экспорт около 25% аграрной продукции.

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