"Шваль", которая пришла служить, сбежала после первых двух обстрелов, отметил оккупант.

После снятия ограничений на отбор в ряды вооруженных сил Российской Федерации туда начала приходить только одна "шваль".

Об этом речь идет в разговоре российского оккупанта, который находится в Харьковской области, с женой, которую обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Он рассказывает об огромных потерях среди оккупантов, в частности, отмечает, что во взводе из 30 человек осталось лишь 11, а в батальоне - из 320 есть только 52. При этом отметил, что очень много отказывается воевать, отмечая, что "отказников вал". Оккупант рассказывает, что когда в российскую армию начали набирать всех подряд, то "сюда повалила одна шваль". "И эта шваль сбежала после первых двух обстрелов", - говорит оккупант. По его словам, есть и 20-25 летние, которые насмотрелись пропагандистских фильмов.

Во время разговора также обсуждается география российских солдат, которые есть в подразделении, выделяя при этом отсутствие людей из Крыма. Он отмечает, что в России говорят, что Крым их, но в то же время они не воюют в Украине, придерживаясь принципа "моя хата с краю".

Также мужчина рассказывает о досадном случае на фронте, когда его человек потерял "кусок ж*пы", подорвавшись на растяжке, которую он поставил перед уходом с позиций.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что пятая часть подразделений армии России, привлеченных к боевым действиям в Украине, разгромлена.

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