Гудков также перечислил кандидатов, которых Путин, по его мнению, способен одолеть.

Известный российский оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что победит во втором туре президентских выборов действующего главу Кремля Владимира Путина. И сразу уточнил, что для этого должно быть выполнено важное условие.

Об этом Гудков сказал в эфире канала "Украина 24".

По словам оппозиционера, Путин во втором туре выборов проиграет лишь ему или своему другому оппоненту - Алексею Навальному. В случае других конфигураций ему "светит" новый срок.

"Путин, если пойдет в 2024 году на президентские выборы, может выиграть выборы у Зюганова и Жириновского, вот у них он сможет выиграть, когда половина [избирателей] не придет на выборы. За Зюганова и Жириновского уже никто не хочет голосовать, это такие политические динозавры, которые участвовали в дебатах, когда я еще в 1-й класс ходил. В условиях, когда вместо политиков какие-то памятники, Путин может набрать 50%", - считает политик.

Читайте такжеПутин пожаловался на украинских президентов

При этом Гудков убежден, что при выходе во второй тур новых политиков Путин им проиграет.

"Но представьте: Путин, Навальный, Гудков и так далее – ничего он не наберет. Вернее, наберет, но при таких выборах и появлении конкуренции люди захотят перемен, пойдут за кого-то, потому что устали от Путина, Зюганова, Жириновского. Поэтому они сделают так, чтобы никто не появился на политической сцене к 2024 году", - говорит он.

Отметим, ранее глава отечественного МИД рассказал, может ли Украина поддержать противников Путина и Лукашенко.

Как известно, следующие президентские выборы в России запланированы на 17 марта 2024 года.

Автор: Юрий Годован