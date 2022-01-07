После скандала в сети россиянин отредактировал сообщение и начал оправдываться.

Депутат от правящей партии "Единая Россия" Олег Матвейчев пожелал протестующим в Казахстане, выступающим против политического влияния Нурсултана Назарбаева, всяческих бед.

Об этом он написал в Facebook.

Матвейчев заявил, что все владельцы салонов мобильной связи в Алматы, которые писали в соцсетях "когда же уйдет Назарбаев", "должны страдать".

"Их должны разграбить. Женщин изнасиловать, машину сжечь, а в з*** засунуть палку для селфи", - написал депутат РФ.

В комментариях к посту Матвейчев вспомнил историю оккупации СССР, в течение которой интеллигенты страны "требовали на митингах разрушения СССР и смерти партноменклатуры", а затем якобы "стояли, торговали сигаретами в переходах".

После этого россиянин отредактировал пост, оправдывая агрессию якобы привлечением внимания к "проблеме". Депутат позже добавил, что это "экстремисты" насилуют женщин.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.