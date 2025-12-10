Извиняться - это нормально, однако тогда, когда человек действительно виноват.

Многие люди извиняются, не задумываясь и не анализируя, что заставило их это сделать. Часто это происходит рефлекторно, к примеру, когда кто-то натыкается на человека или он извиняется, когда другой человек нарушает его границы. Со временем эта привычка настолько укореняется, что люди начинают извиняться за свои чувства, высказывания своих потребностей или даже за разумные советы. Об этом пишет американский психолог, доктор философии Марк Треверс для Forbes.

"Извиняться - это нормально, но только тогда, когда кто-то действительно виноват. Проблема возникает, когда извинение становится непроизвольной реакцией, которая используется для сглаживания напряжения в данный момент, но со временем подрывает ваше самоуважение. Привычка чрезмерно извиняться является значимой поведенческой моделью, которая часто коренится в ранней динамике отношений, склонности к привязанности и способах, которыми люди учатся избегать конфликтов", - объяснил специалист.

Поэтому психолог назвал четыре подтвержденные исследованиями психологические причины, по которым вы можете слишком много извиняться, даже если не сделали ничего плохого.

Вы извиняетесь, потому что в детстве у вас сформировалась привычка самоцензуры

Самоцензура - это модель поведения, при которой люди подавляют свои потребности и чувства, чтобы сохранить отношения. Впервые она была обнаружена в исследовании моделей отношений у женщин, однако другие исследования показали, что она может развиться и у мужчин.

В частности, в 1992 году в журнале "Psychology of Women Quarterly" было опубликовано исследование, в ходе которого обнаружили, что самоцензура часто начинается в семьях, где конфликты воспринимаются как опасность или где любовь и одобрение зависят от покорности. Такие люди становятся взрослыми, которые быстро извиняются, чтобы уменьшить напряжение, восстановить гармонию и не разочаровывать других.

"Когда конфликт кажется угрожающим, "извини" становится быстрым способом достичь эмоциональной безопасности. Это предотвращает эскалацию спора, но также мешает формированию настоящей связи. Со временем человек учится, что его голос имеет цену, и извинения становится стратегией для сохранения мира", - добавил психолог.

Вы извиняетесь, потому что очень чувствительны к чувству вины

Некоторые люди чувствуют вину сильнее и быстрее других. К примеру, исследование, опубликованное в Journal of Psychology and Social Psychology, показывает, что люди с высоким уровнем эмпатии к другим испытывают выраженную склонность к вине.

"На основе этих выводов можно утверждать, что люди с высокой склонностью к вине чаще берут на себя ответственность за напряженность в отношениях, даже если они не были источником конфликта. Для людей, склонных к вине, дискомфорт от ощущения, что кто-то может быть расстроен, настолько силен, что извинение становится рефлекторной попыткой регулировать внутреннее напряжение. Цель состоит не в том, чтобы взять на себя вину, а в том, чтобы восстановить равновесие в отношениях", - подчеркнул Треверс.

Вы извиняетесь, потому что ваш стиль привязанности заставляет вас чувствовать конфликт как угрозу

Исследования привязанности постоянно показывают, что люди с тревожностью по-другому справляются с конфликтами, чем люди, которые в раннем возрасте испытывали безопасную привязанность.

"Люди с тревожной привязанностью часто чрезмерно извиняются, потому что боятся быть брошенными или осужденными. Быстрое извинение - это способ сохранить близость и минимизировать риск разрыва отношений. Люди с избегающим типом привязанности не любят эмоциональных конфликтов. Они могут извиняться просто для того, чтобы закончить взаимодействие и отступить в эмоциональную дистанцию", - объяснил доктор философии.

Вы извиняетесь, потому что научились избегать конфликтов любой ценой

Многие извинения также могут свидетельствовать о наученной реакции на конфликтные ситуации, которые были непредсказуемыми, изменчивыми или эмоционально напряженными.

"Исследование 2017 года, опубликованное в журнале Current Opinion in Psychology, обнаружило, что, сталкиваясь с хроническим межличностным стрессом, люди, как правило, возвращаются к тактике регулирования, которую они усвоили в детстве в своем раннем окружении, часто в соответствии со своими стилями привязанности", - отметил психолог.

Таким образом, по словам Треверса, лица с историей хронического межличностного стресса во взрослом возрасте чаще применяют успокаивающее поведение или избегают конфликтов.

Как перестать зря извиняться?

Эксперт советует остановиться, перед тем как говорить очередное "извините". Сначала спросите себя, чувствуете ли вы ответственность или просто дискомфорт, после чего продолжайте диалог.

"Попробуйте заменить слова. Вместо "Извините, я опоздал" скажите "Спасибо, что подождали". Вместо "Извините, что снова беспокою вас" скажите "Я ценю вашу поддержку". Назовите то, что вы чувствуете. Иногда "Я чувствую тревогу из-за этого разговора" является более честным, чем "Извините"", - подчеркнул специалист.

