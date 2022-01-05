Предостережение будет действовать до 19 января.

Украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в Казахстан. Причиной стали массовые протесты из-за резкого скачка цен на газ.

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Казахстан.

Предварительно, предостережение будет действовать до 19 января.

"В связи с введением с 5 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан", - говорится в сообщении.

При этом дипломаты рекомендовали украинцам, которые находятся в Казахстан, воздержаться от посещения мест скопления людей.

Кроме того, посольство в случае необходимости обращаться на "горячую линию" по номеру +7(705)7556610

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

В городах Казахстана бушуют массовые протесты из-за резкого увеличения стоимости газа в два раза. Люди вышли на митинги во многих городах, в столице страны, в том числе. Граждане требуют отставки правительства и кричат: "уходи, старик".

Граждане считают, что Нурсултан Назарбаев поставил на свое место подконтрольного ему человека (Касым-Жомарта Токаева). По мнению жителей страны, экс-президент продолжает влиять на политическую жизнь. Люди перекрывают дороги, силовики пытаются остановить протестующих, возникают драки.

Читайте также"Может воспользоваться РФ": эксперт о последствиях протестов в Казахстане4 декабря в Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией и повышением цен на газ. Наблюдались стычки с правоохранителями. Центр города затянуло дымом от светошумовых гранат. В городе вспыхнули несколько полицейских машин, одна из них взорвалась.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и в Мангистауской области с 5 по 19 января.

В сети появилось видео, на котором видно, как казахстанские полицейские открыли огонь в сторону протестующих резиновыми пулями.

При этом в Алматы полиция задержала более ста человек во время разгона митингового шествия. Полиция задерживала участников митинга и сажала их в автозаки. Задержанных вывезли в неизвестном направлении.

5 декабря стало известно, что в центре Алматы протестующие против повышения цен на газ открыли огонь по военным. Тем временем в городе горят здания городской администрации и прокуратуры.

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