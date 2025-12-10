Когда именно предки людей развили способность использовать огонь - это ключевой вопрос, который может помочь разгадать некоторые тайны человеческой эволюции и поведения.

Ученые утверждают, что обнаружили новые свидетельства на территории современной Англии, которые могут изменить наше понимание о том, как наши предки научились разводить огонь и как давно они это делали. Об этом пишет NBCNews.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, учение описывают, как они обнаружили свидетельства существования очага, кремневых орудий и фрагментов пирита возрастом 400 000 лет, захороненных на месте, где когда-то жили или разбивали лагеря неандертальцы, в лесу с прудом. Они считают, что у них достаточно доказательств того, что предки людей ударяли по пириту кремнем, чтобы зажечь искры и разжечь огонь.

По их словам, это открытие, сделанное на так называемом Барнхэмском участке, является самым древним прямым свидетельством разведения огня в истории человечества.

Видео дня

"Это место, возраст которого составляет 400 000 лет, и здесь мы обнаружили самые ранние свидетельства разведения огня не только в Британии или Европе, но и, по сути, во всем мире", - сказал Ник Эштон, один из авторов исследования и куратор Британского музея. Он добавил, что это отодвигает первые убедительные свидетельства разведения огня предками человека примерно на 350 000 лет.

Отмечается, что исследователи не уверены, для чего именно эти предки использовали огонь - возможно, они жарили оленину, вырезали орудия труда или делились историями при свете костра.

Когда человек "приручил" огонь - теории

Когда именно предки человека развили способность использовать огонь - это ключевой вопрос, который может помочь разгадать некоторые тайны человеческой эволюции и поведения.

Одна из теорий заключается в том, что способность разводить огонь привела к увеличению размеров мозга предков человека в процессе эволюции, поскольку приготовление пищи увеличивает потребление калорий, облегчая пищеварение. Другая идея состоит в том, что контроль над огнем мог также способствовать созданию места для собраний ночью, что могло усилить социализацию людей и стимулировать когнитивную эволюцию. Крис Стрингер, руководитель исследований эволюции человека в Лондонском музее естественной истории и один из авторов исследования, сказал:

"Мы знаем, что примерно в этот период размер мозга увеличивался, приближаясь к нынешнему уровню. Наш мозг требует больших энергетических затрат. Он потребляет около 20% энергии нашего тела. Поэтому умение использовать огонь, способность разводить огонь, способствует высвобождению питательных веществ из пищи, что помогает питать мозг, обеспечивает его работу. И, действительно, позволяет эволюционировать в сторону увеличения размера мозга".

Ученый отметил, что это открытие не является началом способности людей разводить огонь, а лишь самым ранним примером, в отношении которого исследователи уверены. Существуют и другие, более ранние предположения о том, что предки человека использовали огонь на территории современной Южной Африки, Израиля и Кении, но эти примеры являются предметом споров и интерпретаций.

Интересно, что с археологической точки зрения трудно определить, был ли это лесной пожар или же огонь разводили люди.

"Вопрос в том, собирали ли они это из природных источников или просто носили с собой и хранили? Или же они это выдумывали? На первый взгляд, это очень убедительный аргумент в пользу того, что группы людей умели разводить огонь", - сказал Деннис Сандгате, старший преподаватель кафедры археологии в Университете Саймона Фрейзера в Канаде, который не принимал участия в исследовании.

Особенности нового исследования

В нем ученые указывают на наличие отложений, содержащих остатки огня, наличие каменных орудий, таких как расколотые огнем кремневые ручные топоры, и два небольших фрагмента пирита. Они, согласно геологическому анализу, встречаются крайне редко и, вероятно, были привезены на это место людьми для разведения огня.

Вил Рёбрукс, почетный профессор палеолитической археологии Лейденского университета в Нидерландах, написал, что большая часть представленных здесь доказательств носит "косвенный" характер.

Он отметил, что на более поздних неандертальских стоянках, датируемых примерно 50 000 лет назад, были обнаружены кремневые орудия со следами износа, указывающими на то, что они были обработаны пиритом для получения искр - "неопровержимое доказательство" использования огня человеком, но в данном случае это не так. Рёбрукс добавил:

"Авторы проделали отличную работу по анализу данных из Барнхема, но, похоже, они преувеличивают, утверждая, что это представляет собой "самые ранние свидетельства использования огня".

Важно, что для предков человека огонь стал критически важным средством для обогрева, питания, отпугивания хищников и плавления смолы в клей, среди прочих применений.

Сандгате подчеркнул важность понимания того, что развитие умения разводить огонь не было линейным процессом, а представляло собой разрозненный процесс с рывками и скачками. Есть свидетельства того, что группы предков человека научились разводить огонь, а затем утратили эту способность или перестали использовать его по культурным причинам.

"Мы должны быть осторожны, чтобы не брать какой-либо один пример… и просто не проецировать его как указание на то, что с этого момента все разводят огонь", - сказал ученый.

Он добавив, что изучил исследования почти 100 современных групп охотников-собирателей, чей образ жизни был подробно задокументирован наблюдателями. Некоторые группы не обладали умением разводить огонь.

"Предполагается, что умение разводить огонь было открыто несколькими группами в разных регионах с течением времени, затем утрачено, вновь открыто и снова утрачено. Уверен, это очень сложная история", - отметил Сандгате.

Новости науки

долгое время считалось, что кости кошек, найденные на археологических раскопках, свидетельствуют о том, что кошки жили рядом с китайскими земледельческими общинами в каменном веке.

Однако новый анализ ДНК останков, возраст которых охватывает более 5000 лет, показывает, что ранними представителями семейства кошачьих были местные леопардовые кошки, а не домашние. Первые домашние кошки появились в Китае во времена правления династии Тан между 618 и 907 годами н.э. через евразийские торговые пути, связанные с Великим шелковым путем.

Вас также могут заинтересовать новости: