Голливудская звезда Джонни Депп взялся за первую в истории англоязычную экранизацию романа русского писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Как выяснил Variety, проект презентовали на кинофестивале Red Sea в Саудовской Аравии, где Депп появился лично. По данным издания, актер не только продюсирует фильм, но и рассматривает возможность присоединиться к актерскому составу.

Лента будет создаваться под эгидой студии IN.2 Film, которую возглавляет Депп, в сотрудничестве с продюсерами Светланой Дали и Грейс Ло. Женщины уже несколько лет ведут юридический спор за права на роман после выхода русскоязычной адаптации режиссера Михаила Локшина. Съемки планируют начать в конце 2026 года. Авторы проекта обещают зрителям "фантастическую, сатирическую историю о любви, художественной свободе и вечной битве добра со злом".

Согласно данным из сети, Светлана Мигунова-Дали родилась в российском Благовещенске. Она выучилась на актрису и переехала в Соединенные Штаты Америки.

В марте этого года женщина рассказала, что написала сценарий для фильма о российской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной. Среди производственных компаний фильма указан пропагандистский телеканал Россия-1, а его распространением занималась российская компания "Централ Партнершип", которая входит в состав холдинга "Газпром-Медиа".

Как известно, Джонни Депп не делал громких заявлений относительно войны России против Украины, однако в 2016 году присоединился к кампании поддержки украинского режиссера Олега Сенцова, который был осужден в России.

СМИ ранее распространяли слухи о возможном визите Деппа в Россию в 2023 году, но его команда опровергла эту информацию, назвав ее фейком.

