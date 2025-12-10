По словам Юлии Свириденко, на медобследование украинцев, которым исполнилось 40 лет, в госбюджете-2026 предусмотрено 10 миллиардов гривень.

Правительство приняло порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+", предусматривающий выплату 2000 гривень на чекап здоровья для украинцев старше 40 лет. Об этом сообщила в Telegram премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Премьер отметила, что программа бесплатного медицинского обследования заработает с 1 января 2026 года и рассказала, как ею воспользоваться.

Согласно утвержденному механизму, каждый украинец и украинка в возрасте от 40 лет получат персональное приглашение в "Дії" на 30-й день после дня рождения. После того, как человек примет приглашение, на его "Дія.Картку" будет зачислено 2000 грн, которые можно будет использовать исключительно на прохождение чекапа здоровья.

"Для тех, кто не пользуется "Дією", будет альтернативный путь через банки и ЦПАУ", - уточнила премьер.

Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных учреждениях. По словам Свириденко, Минздрав вскоре обнародует перечень этих больниц.

На реализацию скрининга в Государственном бюджете на 2026 год заложено 10 млрд грн.

Свириденко отметила, что программа направлена на раннее выявление болезней, которые больше всего влияют на продолжительность и качество жизни украинцев. В частности, речь о сердечно-сосудистых болезнях, сахарном диабете 2 типа и проблемах ментального здоровья.

Медицина в Украине

О бесплатном медобследовании украинцев заговорили еще летом 2025 года. Во время публичного представления программы деятельности правительства его анонсировала премьер Юлия Свириденко.

Позже Минздрав в ответе на запрос УНИАН уточнил, что обследование украинцев в рамках этой программы будет проходить в рамках одного визита - продолжительностью 60-90 минут. После завершения услуга будет оплачиваться "Дія.Карткой" прямо в медицинском учреждении.

Также там рассказали, как воспользоваться программой людям без "Дії". Они должны оформить пластиковую банковскую карту, подать заявку в ЦНАП и через неделю получить сообщение о зачислении средств. Таким образом они смогут пройти тот же скрининг, что и пользователи приложения.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечал, что программа ежегодного бесплатного чекапа для людей от 40 лет будет включать обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства. То есть болезни, которые являются главной причиной преждевременной смертности и потери трудоспособности. Глава Минздрава также анонсировал увеличение зарплат врачей со следующего года.

