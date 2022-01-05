Силы ОДКБ введут на ограниченный по времени период.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы организации в Казахстан.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который на данный момент председательствует в ОДКБ, на своей странице в Facebook.

"Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период", - говорится в заявлении премьера.

Читайте такжеВ Москве задерживают людей, вышедших в поддержку протестов в КазахстанеОтмечается, что миротворцев хотят направить в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о введении войск Организации Договора о коллективной безопасности в страну.

В состав ОДКБ входят Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, Казахстан и Россия.

Сегодня президент Токаев уже провел экстренный телефонный разговор с Александром Лукашенко. Сам Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с президентом РФ Владимиром Путиным.

Протесты в Казахстане

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение. В Алматы также началась антитеррористическая операция.

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