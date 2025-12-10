Хотя культурные особенности могут иметь значительное влияние, в целом человеческие сообщества демонстрируют почти одинаковые тенденции.

Хотя в современном мире супружеская измена является довольно обыденным явлением, а менять нескольких партнеров за жизнь вообще стало абсолютной нормой, на самом деле люди значительно более склонны к моногамии, чем может показаться. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society.

Автор исследования антрополог Кембриджского университета Марк Дайбл в разговоре с Independent рассказал, что люди практикуют моногамию гораздо больше, чем другие приматы.

"Существует Премьер-лига моногамии, в которой люди сидят комфортно, тогда как подавляющее большинство других млекопитающих придерживаются гораздо более беспорядочного подхода к спариванию", - сказал он, сравнивая свою систему рейтинга моногамных видов с турнирной таблицей футбольных команд.

Он в частности заметил, что для людей характерно иметь полнородных братьев и сестер (то есть имеющих тех же отца и мать), тогда как для большинства других видов это является больше редкостью, чем правилом.

В своем исследовании ученый доказывает это генетическими данными, полученными из захоронений бронзового века в Европе и неолитических памятников в Анатолии. В целом его исследование охватывает более сотни различных человеческих обществ.

Исследование показало, что 66% братьев и сестер у людей являются полнородными. На этом основании Марк Дайбл поставил людей на 7 место в рейтинге моногамных видов планеты.

Для сравнения бобры опережают людей в моногамии, имея 73% полнородных братьев/сестер. Зато приматы бродят внизу списка моногамных видов: горные гориллы имеют 6% полнородных братьев и сестер, шимпанзе - 4%, а различные виды макак - от 2 до 1%.

Антрополог подчеркнул, что его исследование "измеряет репродуктивную моногамию, а не сексуальное поведение" в целом.

