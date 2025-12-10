Враг также пытался разрезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области.

Российские оккупационные войска пытаются концентрировать свои усилия на Александровском направлении.

Цель врага – обойти Гуляйполе. Об этом рассказал в эфире телеканала "Мы – Украина" главный сержант батальона беспилотных систем 5 ОШБр Юрий Сиротюк с позывным "Мамай".

"После того, как они преодолели реку Волчья, преодолели ранее подготовленные позиции – они пытались развивать этот успех. Задача их очень простая – обойти Гуляйполе. Они и в лоб его штурмуют и пытаются в Гуляйполе заходить и малыми и достаточно большими пехотными группами. Большая часть их уничтожается, но такие попытки есть, особенно когда ухудшаются погодные условия", – рассказал он.

Также оккупанты пытались разрезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области, добавил главный сержант батальона.

"Они пытались перерезать эту трассу в районе села Доброполье, чтобы обходить и Покровское, и Гуляйполе Запорожской области. Сейчас эти их продвижения остановлены", – констатировал Сиротюк.

Россия удерживает около 150 тысяч военных вблизи Покровска и Мирнограда Донецкой области. Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что оборона этих городов продолжается.

Между тем оккупанты заявляют о якобы захвате Северска Донецкой области. В ВСУ отмечают, что эти сообщения не соответствуют действительности – враг пытается инфильтрироваться в город малыми штурмовыми группами.

