Россия прибегает к различным схемам по вербовке тысяч иностранцев на войну против Украины.

В иранском Тегеране начали раздавать листовки, в которых мужчинам предлагают присоединиться к армии России в войне против Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что этими листовками иранским мужчинам в возрасте от 18 до 45 лет предлагают выплаты до 20 000 долларов в качестве подписных бонусов при заключении контракта с армией РФ. Более того, иранцам обещают ежемесячную зарплату около 2000 долларов.

Посольство России в Тегеране заявило журналистам, что эти листовки являются поддельными. В Москве же также оспаривают их подлинность.

В издании подчеркнули, что Россия прибегает к различным схемам по вербовке тысяч иностранцев, в том числе из Ближнего Востока, Центральной Азии и Кубы, для участия в боевых действиях против Украины.

Журналисты позвонили по номеру, который был указан в одной из таких листовок. Неизвестный человек, ответивший на звонок, сказал, что листовки являются частью "официальной" российской кампании по вербовке, и утверждал, что она координируется с иранскими властями.

Кроме того, в издании добавили, что в листовках говорится, что Министерство обороны РФ набирает людей на различные должности, в том числе солдат, операторов дронов и водителей. В объявлениях предлагаются высокие зарплаты и бонусы для новобранцев, в том числе перелет в Россию, бесплатное жилье, медицинское обслуживание и неуказанные комиссионные. Эти объявления ориентированы на мужчин, но в них также предлагаются рабочие места для женщин с медицинским образованием.

В ЮАР радиоведущую и еще ряд лиц подозревают в вербовке мужчин в армию РФ - что известно

Ранее BBC сообщало, что в Южной Африке радиоведущую государственной станции SAfm Нонкулулеко Мантулу арестовали по подозрению в вербовке мужчин для участия в войне против Украины на стороне России. Она является одной из пяти человек, которым, по словам прокуроров, выдвинуты подобные обвинения.

Арест женщины и еще четырех человек произошел после драматической отставки из парламента в прошлую пятницу Дудузиле Зума-Самбудли, дочери бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы. Ее обвиняют в том, что она обманула 17 южноафриканских мужчин, среди которых были и некоторые ее родственники, заставив их воевать за Россию в войне против Украины. Дочь бывшего президента ЮАР эти обвинения отрицает.

