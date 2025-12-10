Разница, конечно есть, но в этом ещё нужно разобраться.

Почти каждый современный телевизор оснащён тремя-четырьмя HDMI-портами. Все они выглядят одинаково и работают с одним и тем же кабелем, но на самом деле каждый из них служит для разных целей.

На ZDNET собрали самые распространённые типы HDMI-портов и объяснили, зачем они нужны.

Какие бывают HDMI

Базовый порт - это HDMI 2.0, он тянет 4K/60, HDR и стандартный ARC-аудиоканал. Идеально для стриминговых приставок, ТВ-приставок и обычных медиа.

Порт покруче это HDMI 2.1, тут уже 4K/120, поддержка VRR, ALLM, eARC и даже 4K/240 с компрессией. Консоли нового поколения всегда лучше подключать именно сюда, иначе часть возможностей просто теряется.

Также есть ARC/eARC, внешне этот порт выглядит как обычный HDMI, но он создан для звука. ARC передаёт стандартный многоканальный Dolby Digital, а eARC полноценные безжатые форматы вроде Dolby Atmos и DTS:X.

Как понять, где какой порт

Производители обычно подписывают порты прямо на корпусе. Встречаются обозначения вроде "4K120", "VRR", "Game", "Enhanced" или просто "ARC" / "eARC". Если надписи нет, то почти наверняка перед вами стандартный HDMI 2.0.

Ну и никто не отменял инструкцию к телевизору. HDMI 2.1 и eARC массово начали появляться после 2017 года, так что у большинства свежих моделей они уже есть.

Как подобрать устройство к нужному порту

Чем требовательнее устройство, тем более продвинутый порт ему нужен. Саундбар подключайте к ARC или, ещё лучше, eARC, чтобы ТВ мог отдавать ему звук, включая Atmos. Консолям вроде PS5 или Xbox Series X нужен HDMI 2.1, только через него они смогут показать честные 4K/120 и VRR. ПК можно подключать куда угодно, но для того же VRR всё же лучше 2.1.

Как порты обычно распределены на телевизорах

У большинства моделей есть свой "любимый" порядок. Например, у Samsung на старых линейках был всего один HDMI 2.1, чаще всего третий или четвёртый, у LG OLED несколько 2.1 сразу, а Sony обычно выделяет под HDMI 2.1 порты 3 и 4.

