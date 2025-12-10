Профессиональный дайвер объяснила, что нужно делать при встрече с акулой, и какое поведение может привлечь хищника.

Как бы вы отреагировали, если бы во время неспешного плавания оказались лицом к лицу с акулой? С тех пор, как 50 лет назад на большие экраны вышел культовый фильм "Челюсти", этот страх таится в умах многих из нас. К счастью, нападения акул на людей очень редки, но на тот случай, если вам все же доведется столкнуться с большой белой или тигровой акулой, или быком-акулой, есть способы справиться с ситуацией. Опытный дайвер рассказала, что делать, если на вас напали акулы - точнее, чего делать не стоит, если вы хотите выйти живым из воды.

Как спастись от акулы в открытом море

Андриана Марин (Andriana Marine) - профессиональный дайвер, магистр в области биологии охраны морской среды. На своей страничке в Instagram, где у нее более полумиллиона подписчиков, она делится знаниями о акулах. Недавний пост Андрианы развенчал распространенный миф о спасении от потенциальной атаки хищника, пишет британское издание The Mirror.

Многие люди ошибочно полагают, что лучший способ поведения при встрече с акулой - это как можно быстрее уплыть. Однако это не так. На самом деле, вы сможете спасти себе жизнь, если поступите с точностью до наоборот: вместо того, чтобы в панике плескаться в воде, как это делает добыча, вам следует оставаться на месте.

По словам эксперта, важно помнить, что ни один человек не может обогнать акулу в океане - то есть, уплыть вам от нее не удастся:

Если вы увидели акулу, никогда не плескайтесь и не убегайте - так вы будете выглядеть как раненое существо, и акула начнет преследовать вас, надеясь, что вы станете для нее легкой добычей.

В своем видео Андриана продемонстрировала, как она пытается убежать от приближающейся тигровой акулы, ударяя ластами по воде позади себя. Как видно из короткого ролика, это только привлекает акулу ближе. Поэтому, подчеркивает дайвер, вы не должны выглядеть раненым или уязвимым в присутствии акул - вы должны выглядеть как их сородич-хищник.

Андриана показала, что делать, если встретил акулу:

вместо того, чтобы убегать, повернитесь лицом к акуле;

установите зрительный контакт;

стойте на месте.

Если говорить о том, чего боятся акулы, то в интернете можно найти информацию, что они избегают крупных хищников вроде косаток и кашалотов, а также сильных и непредсказуемых ударов в уязвимые места - глаза, жабры и нос. Отсюда у людей появляется вопрос - куда надо бить акулу при нападении на самом деле?

Так вот: бить акулу не нужно - эксперт советует, но исключительно при необходимости (!), сильно надавить на верхнюю часть ее головы, чтобы отвести ее от себя, и не отпускать, пока она не уплывет.

После того как дайвер продемонстрировала эту технику, акула отвернулась, по-видимому, потеряв интерес к ней. В заключение своего видео Андриана поделилась, пожалуй, самым важным советом: "Выходите из воды как можно спокойнее и быстрее".

Важно: не пытайтесь повторить подобное, так как в данном случае работают профессионалы, и никогда не ныряйте с акулами без подготовленных гидов.

