Шевченко воспитывает сына.

Украинская телеведущая Инна Шевченко рассказала, что продолжает восстанавливаться после рождения первого ребенка, который появился на свет 3 октября этого года.

Одна из подписчиц спросила у 47-летней женщины в Instagram, как долго она восстанавливалась после кесарева сечения. Инна ответила, что этот процесс продолжается до сих пор, однако она надеется, что худшие дни уже позади:

"Как говорят во Франции, женщина вынашивает ребенка девять месяцев, и именно столько ей нужно и на восстановление. У меня же прошло чуть больше двух месяцев".

Шевченко отметила, что тяжелее всего было в первый месяц, когда ей было трудно даже двигаться. "Сейчас значительно лучше, но теперь надо возвращаться в форму", - добавила телеведущая.

Как известно, телеведущая Инна Шевченко родила первенца - сына по имени Матис - 3 октября 2025 года во Франции. Ей 47 лет, и она стала мамой впервые. Отцом ребенка является французский режиссер Лоран Жави, который присутствовал на родах.

Ведущая делилась с подписчиками историей самих родов и причин, по которым пришлось делать кесарево сечение. Сейчас Инна рассказывает об опыте материнства, радостях и сложностях нового статуса в Instagram.

