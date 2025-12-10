Украина должна дать законные ответы на каждый соответствующий вопрос, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский провел разговор с представителями Верховной Рады Украины на тему выборов в Украине. Об этом он сообщил во время своего вечернего обращения.

"Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине - о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто, но давление в этом нам точно не нужно", - отметил Зеленский.

Он добавил, что ожидает предложения по этому вопросу от народных депутатов Украины.

"Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", - добавил Зеленский.

Вопрос выборов в Украине: важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. По его словам, в Украине "используют войну" якобы для того, чтобы не проводить выборы.

В ответ на это президент Украины заявил, что готов к проведению выборов. Но в то же время он отметил, что США и страны Европы должны помочь обеспечить безопасность в условиях, когда Россия не прекращает полномасштабную войну против Украины.

