Она заявила, что это лучшее время года для посещения этого региона.

Обычно люди отправляются в круизы летом, в теплую погоду, благоприятную для купания и солнечных ванн. Однако туристка Ребекка Дёрлейн рассказала о своем опыте круиза по Средиземному морю зимой, который привел ее в полный восторг. В колонке для Business Insider она заявила, что, по ее мнению, это лучший сезон для таких путешествий и объяснила, в чем главные преимущества такого решения.

Она рассказала, что была разочарована тем, что с каждым летом средиземноморская Европа становилась все более переполненной, дорогой и невыносимо жаркой. Так что она забронировала восьмидневный маршрут по Средиземному морю от компании Windstar Cruises "Зимняя Ривьера Европы", с отправлением из Барселоны в Рим и остановками в Ницце, Генуе и Ливорно.

"После недели, проведенной за знакомством с этими знаковыми местами в совершенно новом свете, я вернулась домой с убеждением, что зима — лучшее время для средиземноморского круиза", - заявила она.

Почувствовать себя "VIP-персоной"

Путешествие пришлось на "низкий сезон" период между поздней осенью и ранней весной, когда в этом районе обычно гораздо меньше туристов. Ребекка делится, что ей не пришлось продираться сквозь толпы туристов на улицах или часами стоять в очередях в музеи. Она смогла уделить всем достопримечательностям достаточно времени и сфотографировать все, не пытаясь скрыть толпы людей на своих фотографиях.

"Во время одной из экскурсий моя небольшая группа поднялась в средневековую деревню Эз на Французской Ривьере — популярное место, часто заполненное пассажирами круизных лайнеров и туристами, — и не встретила ни одного человека… Во Флоренции вокруг знаменитой статуи Давида работы Микеланджело собралось не более 20 человек. А в Риме мы с мужем купили билеты в Колизей за 15 минут до назначенного времени входа и смогли войти еще раньше", - рассказывает она.

Ребекка рассказывает, что они с мужем чувствовали себя "VIP-персонами с особым доступом к лучшим достопримечательностям региона".

Еще одно преимущество зимних круизов — возможность посетить сезонные мероприятия и развлечения. Например, находясь в порту Ниццы, во Франции, пассажиры могут менее чем за час добраться до Ментона, где ежегодно в середине февраля проходит Фестиваль лимонов.

Также немаловажно, что зимний круиз обошелся на сотни долларов дешевле, чем аналогичный в пик сезона в июне и июле, отмечает Ребекка.

Главный нюанс

Конечно, основным неприятным нюансом путешествия была погода - утром температура опускалась до 5 градусов Цельсия, а днем ​​держалась около 10, так что им пришлось докупить шапки и шарфы.

Также туристам пришлось отказаться от некоторых обычных летних развлечений, включая отдых на палубе корабля, и проводить немного больше времени в помещении.

"В целом, я думаю, зима — это лучшее время для посещения. Конечно, если ваши мечты о Средиземноморье включают в себя принятие солнечных ванн на пляже или купание в море, то этот отпуск не для вас. Но для меня плюсы намного перевесили минусы. Мы смогли увидеть гораздо больше, чем могли бы увидеть летом, без толп туристов", - подытоживает Ребекка.

