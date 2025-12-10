Также в перечень вошли и несколько компаний.

Послы Европейского Союза сегодня, 10 декабря, приняли решение о введении новых санкций против России, добавив в свой расширенный "черный список" еще несколько человек и организаций. Об этом сообщает RFE/RL.

На этот раз блок сосредоточил ограничительные меры на пяти лицах, которые вовлечены в глобальный нефтяной бизнес, пытаясь поразить Россию, которая торгует ниже установленного G7 ограничения цены на нефть, что сейчас составляет 47,6 доллара за баррель.

"В официальном документе, с которым ознакомилось RFE/RL, в черный список внесен азербайджанский бизнесмен Талат Сафаров. Сафаров является генеральным директором 2Rivers Group, нефтетрейдинговой группы из ОАЭ, которая, по данным Брюсселя, занимается перевозкой и экспортом российской нефти, в частности от государственного энергетического гиганта "Роснефть", скрывая фактическое происхождение нефти", - добавили в материале.

Теневой флот РФ

Кроме того, под санкции попал пакистанский бизнесмен Муртаза Али Лахани после того, как его признали ответственным за "суда, транспортирующие сырую нефть или нефтепродукты, происхождением из России или экспортируемые из РФ, при этом применяя нестандартные и рискованные методы судоходства".

Также под санкции попали трое российских граждан и четыре компании.

Две из этих компаний базируются в Объединенных Арабских Эмиратах, и, как считается, в последнее время были вовлечены в транспортировку российской нефти. Компания из Вьетнама и российская компания также были включены в перечень за владение или управление танкерами, входящими в состав российского теневого флота.

Кроме того, Брюссель планирует 12 декабря внести в список 43 судна, которые, по его мнению, являются частью фактического теневого флота. Этот список, который сейчас насчитывает более 500 судов, запрещает любое обслуживание этих кораблей в любом порту ЕС.

Также послы Европейского Союза договорились ввести санкции против лиц, которые, по их мнению, осуществляли дестабилизирующие действия от имени РФ по всему миру. В частности в такой список вошел гражданин США и России Джон Марк Дуган, который поселился в РФ почти 10 лет назад.

"Его обвиняют в участии в прокремлевских цифровых информационных операциях из Москвы с целью "влияния на выборы, дискредитации политических деятелей и манипулирования общественным мнением в западных странах"", - добавляют в RFE/RL.

В то же время в список также был включен бывший полковник швейцарской армии Жака Бода, который выступал "рупором пророссийской пропаганды и выдвигал конспирологические теории, например, обвиняя Украину в организации собственного вторжения с целью вступления в НАТО". Бывший французский офицер Ксавьер Моро также включен в этот перечень за аналогичные действия.

"Среди других, на кого наложены санкции, есть Дмитрий Суслов, Федор Лукьянов и Андрей Сушенцов, которых описывают как аналитиков по внешней политике, имеющих тесные связи с дискуссионным клубом "Валдай". Их обвиняют в распространении дезинформации, связанной с Кремлем. В списке есть ряд должностных лиц Главного разведывательного управления (ГРУ) России, которых обвиняют в ответственности за различные кибератаки, совершенные в последние годы против Украины и стран-членов ЕС", - подытожили в издании.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее Reuters писал, что ЕС и G7 нашли более болезненные санкции против российской нефти. В частности они планируют заменить "потолок цен" на российскую нефть полным запретом на ее морские перевозки. Поэтому такой запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года. В свою очередь Европейский Союз хочет ввести ограничения одновременно с G7.

В то же время Sky News писало, что санкции не сломали Путина, а сделали еще более воинственным. По словам журналистов, пока Европа ограничивается санкциями и словами, Путин получает стратегическое преимущество, а момент расплаты для европейских лидеров становится еще ближе.

