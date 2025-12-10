В одном из исков компании обвиняли во "внутренней корпоративной халатности".

Известные на весь мир производители микрочипов Intel Corp., Advanced Micro Devices Inc. (AMD) и Texas Instruments Inc. получили серию судебных исков. Их обвиняют в том, что они не смогли удержать свою технологию от использования в российском оружии, которое Москва применяет для убийств гражданских в Украине.

О скандале рассказывает издание Bloomberg. Согласно одному из пяти исков, поданных в окружной суд в Техасе, эти компании, а также компания, принадлежащая Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета, продемонстрировали "преднамеренную неосведомленность", когда третьи стороны перепродавали России чипы. Эта продукция подпадает под санкции США, поскольку используется для изготовления дронов и ракет.

Иски были поданы Микалом Уоттсом и известной юридической фирмой Baker & Hostetler от имени украинских гражданских лиц. В них упоминаются 5 российских атак по Украине в период между 2023 и 2025 годами, жертвами которых стали десятки людей.

Отмечается, что в одной из атак Россия применила иранские дроны с компонентами, связанными с Intel и AMD. В других обстрелах были выпущены российские крылатые ракеты Х-101 и баллистические ракеты "Искандер". И, по словам Уоттса, эти компании знают, что их технология попадает в Россию.

Издание напоминает, что ранее AMD и Intel заявляли, что полностью соблюдают требования санкций, а также прекратили деятельность в России после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Во время дачи показаний в Конгрессе США аналогичное заявление сделал Шеннон Томпсон из Texas Instruments Inc.

В одном из судебных исков также сказано, что эти компании "позволили незаконное перенаправление полупроводниковых компонентов ответчиков, в том числе предполагаемыми третьими сторонами, в Россию и Иран и их использование в высокоточных боеприпасах и дронах, применяемых против гражданского населения".

В прошлом году расследование Bloomberg News показало, что длительные санкции и экспортный контроль все же не смогли удержать чипы от AMD, Intel, Texas Instruments и других компаний от попадания в российские военные компании. Правительство США не раз предупреждало производителей, что они должны прилагать больше усилий, чтобы остановить поставки микросхем в Россию. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь ранее говорил, что компании "объективно и сознательно не предотвращают то, чтобы Россия получала выгоду от использования их технологий".

Иск также был подан против компании Mouser Electronics, базирующейся в Мэнсфилде, штат Техас. Ее Berkshire приобрела в 2007 году, когда купила материнскую компанию Mouser, TTI Inc.

Mouser обвиняют в содействии передаче микросхем, изготовленных Intel, Texas Instruments и другими компаниями, подконтрольным российским прокси-компаниям. В одном из исков отмечается, что решения и логистические операции этой компании "были существенной внутренней составляющей неправомерных действий, которые, как можно было предвидеть, способствовали причинению вреда истцам за рубежом".

Отмечается, что из-за войны выдвижение обвинений в украинской судебной системе было невозможным. Поэтому дела были возбуждены в Техасе, ведь как свидетельствуют судебные документы, компании-производители микросхем и Mouser или базируются там, или имеют значительные операции в этом штате.

Западные компоненты в российском оружии

Несмотря на санкции, в российском вооружении, которым враг атакует украинские города, обнаруживают тысячи компонентов западного производства. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре рассказывал, что речь идет о деталях из компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов.

В апреле 2025 года в ГУР сообщали, что в российском оружии впервые были обнаружены компоненты индийского производства.

