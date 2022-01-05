Касым-Жомарт Токаев заявил, что эту должность Назарбаева с сегодняшнего дня занимает он.

Нурсултан Назарбаев больше не председатель Совета Безопасности Казахстана.

Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает APnews.

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Токаев заявил, что не намерен покидать страну.

"Чтобы ни было я буду находиться в столице", - заявил Токаев.

Политик сообщил, что с сегодняшнего дня – он председатель Совета Безопасности, и добавил, что "намерен действовать жёстко".

Протестующих Токаев назвал "заговорщиками", а их действия "тщательно спланированными и скоординированными". При этом отметил, что готов пойти навстречу активистам и уже подготовил для них "пакет предложений", который вскоре озвучит.

Отдельно президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших "в сражениях с бандами" силовиков. При этом не называя числа погибших.

Как сообщает "Политика страны", Токаев обратил внимание на высокую организованность протестов.

"Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков", - говорит президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев:

Государственный и политический деятель Казахстана.

Первый президент Казахстана (с 24 апреля 1990 по 20 марта 2019 года), находившийся у власти почти 30 лет.

Председатель правящей Народно-демократической партии "Нур Отан", первый секретарь Коммунистической партии Казахстана (1989-1990), председатель Верховного Совета Казахской ССР (1990), председатель Совета Министров Казахской ССР (1984-1989).

С 21 марта 1991 года Председатель Совета Безопасности Республики Казахстан.

20 марта 2019 года парламент Казахстана переименовал столицу страны Астана (букв. "столица") в Нур-Султан — в честь Назарбаева.

Протесты в Казаахстане:

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни человек.

В связи с акациями протеста президент страны Касым Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

В связи с акциями протеста МИД посоветовал украинцам воздержаться от посещения Казахстана.