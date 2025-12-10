Премьер Бельгии уверен, что есть решения получше.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для предоставления Украине "репарационного кредита" якобы является "кражей денег". Такое заявление он сделал в комментарии телеканалу VRT NWS.

"Безусловно, есть решения получше, чем красть деньги российского центрального банка. Это радикальный шаг. Я думаю, это очень неразумно и необдуманно", - сказал он.

Премьер Бельгии отметил, что опасается судебных исков в случае, если Европейский Союз решит конфисковать российские активы, находящиеся на балансе Euroclear. Именно там хранятся 193 миллиарда евро российских активов, замороженных после начала полномасштабной войны против Украины.

Барт Де Вевер добавил, что власти Бельгии ведут переговоры с Еврокомиссией, чтобы выяснить, можно ли привести предложение Урсулы фон дер Ляйен "в соответствие с минимальными условиями, установленными Бельгией". Он подчеркнул, что эти условия "рациональные, разумные и обоснованные".

Российские активы не являются панацеей для Украины

Ранее The Times писало, что замороженные российские активы могут оказаться важнейшим козырем в переговорах о прекращении войны для Украины и союзников. Тем не менее, в издании считают, что без постоянной американской логистической и разведывательной поддержки способность Киева продолжать войну вызывает сомнения.

Журналисты добавили, что передача Украине по крайней мере части активов в ближайшее время - критически важна, поскольку США с приходом президента Дональда Трампа прекратили финансирование Украины, тогда как европейские правительства не хотят увеличивать собственные долги ради поддержки Киева.

