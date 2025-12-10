Чаще всего такими услугами пользуются состоятельные западные пенсионеры, но не только они.

Рынок жилой недвижимости удивляет космическими ценами. На этом фоне неудивительно, что людям с деньгами уже предлагают постоянно жить на круизном лайнере. Для некоторых это даже дешевле, чем жить на суше.

Как пишет The Independent, на днях была анонсирована постройка нового роскошного судна, пассажиры которого смогут постоянно проживать на борту, вместо обычных кратковременных круизов.

Проект запускает круизная компания Villa Vie Residences под рабочим названием Project Lumina. Ожидается, что стоимость каюты с видом на океан будет стартовать от 540 тысяч долларов. Более дорогие каюты-люкс будут стоить уже 900 тысяч долларов.

Детали относительно нового корабля, включая его название, особенности конструкции и дату спуска на воду обещают обнародовать позже.

Кроме того Villa Vie Residences уже сейчас предлагает пассажирам приобрести или арендовать до конца жизни каюту на борту своего круизного лайнера Odyssey. Для клиентов в возрасте 75-79 лет такая аренда "до конца жизни" стартует от 190 тысяч долларов. Причем стоимость такой "пожизненной" аренды тем меньше, чем старше клиент.

Стоит отметить, что такие цены являются фантастическими только с точки зрения рядового украинца. По западным меркам цены являются относительно адекватными. В крупных городах, таких как Лондон, Париж или Нью-Йорк стоимость стандартной двухкомнатной квартиры может колебаться от 500 тысяч до 1 млн долларов в зависимости от района расположения. Годовая стоимость аренды такой квартиры может достигать от 30 до 50 тысяч долларов.

