Следы неопознанных дронов над Германией ведут к грузовым судам на Балтике, связанным с Россией. Об этом свидетельствуют данные совместного расследования немецких изданий Bild и Die Welt.

В распоряжении редакций оказались секретные отчеты немецких силовых ведомств, согласно которым с начала года было зафиксировано 1072 инцидента с 1955 неопознанными дронами.

Отмечается, что чаще всего дроны пролетали над военными объектами Бундесвера, полигонами НАТО и критической инфраструктурой, причем в ряде случаев речь шла о групповых полетах. Анализ навигационных треков судов, находившихся в те же часы в районах активности дронов, выявил поразительные совпадения.

Один из примеров - российский сухогруз Lauga, недалеко от которого 16 мая немецкие полицейские заметили семь дронов. Через несколько дней судно прибыло в Бельгию, где его досмотрели, но ничего не нашли. До этого Lauga долго стояла в сирийском городе Тартус, где находится крупная российская военная база, а после проверки направилось в Санкт-Петербург, в терминал, связанный с "Росатомом", который располагает собственными дронами.

Важно, что похожие ситуации сложились с судами HAV Snapper и HAV Dolphin, которые формально принадлежат норвежской компании, но многократно проходили обслуживание на верфи "Преголь" в Калининграде - предприятии, связанном с российскими военными структурами. Именно в периоды курсирования двух этих кораблей Германия фиксировала "массовые рои дронов" над Кильской бухтой, где расположены предприятия ThyssenKrupp Marine Systems и другие военные объекты.

При этом экипаж HAV Dolphin оказался полностью российским. Европейские спецслужбы заявили, что рассматривают HAV Snapper и HAV Dolphin как "суда, с высокой вероятностью действующие в интересах России".

Дроны над Европой

7 декабря в Нидерландах поднимали в небо два истребителя F-35 после сообщения об обнаружении неизвестного беспилотника в воздушном пространстве страны. При этом в Минобороны отметили, что этот объект не представлял непосредственной угрозыю

