Президент США снова высказал мнение, что настало время закончить войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп снова заговорил о необходимости проведения выборов в Украине. Об этом пишет Clash Report.

"Зеленскому нужно быть реалистом. И я удивлен, как давно в Украине уже не было выборов", - сказал он.

По его словам, якобы 82% украинцев требуют заключить мирнок соглашение с РФ (неизвесно, откуда он взял такую статистику - УНИАН).

"Они хотят, чтобы соглашение было заключено. Я это понимаю. Они теряют тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы это закончилось", - заявил Трамп.

Он также утверждает, что в Украине "огромная проблема с коррупцией", добавив:

"Это не бросание тени на кого-то. Люди спрашивают: когда будут выборы? Будут ли они вообще? Или они просто собираются продолжать так дальше?".

"Пора завершить эту войну, и я думаю, что ее можно уладить. Но для танго нужны двое", - отметил политик.

Трамп заявил, что лидеры Европы хотят встречи с представителями Украины и США в выходные. Он добавил, что США "хотят знать некоторые вещи" перед встречей и "не хотят тратить время".

Заявление Трампа о выборах

Ранее Трамп сказал, что в Украине необходимо провесты выборы.

"Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что украинский народ должен иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями Верховной Рады Украины на тему выборов в Украине.

"Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине - о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто, но давление в этом нам точно не нужно", - отметил он.

