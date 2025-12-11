80% казахстанского экспорта нефти приходится на Каспийский трубопроводный консорциум.

Казахстан перенаправит часть нефти с месторождения Кашаган в Китай и другие маршруты после атаки Украины по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийска.

Об этом решении сообщило министерство энергетики страны, пишет Reuters. Примечательно, что в начале недели агентство писало, что Астана планирует впервые поставлять нефть в Китай напрямую из Кашагана.

КТК, на который приходится 1% мировых поставок нефти, был вынужден сократить экспорт, поскольку в результате атаки была повреждена ключевая часть его загрузочной инфраструктуры. Отмечается, что на КТК приходится около 80% казахстанского экспорта нефти.

Оператор нефтепровода Казахстана "Казтрансойл" заявил, что Астана будет поставлять в Китай 72 000 метрических тонн или 17 400 баррелей нефти в день.

Кроме того, компания планирует нарастить поставки по нефтепроводу Атырау-Самара в Россию. Объемы увеличат на 232 000 тонн. Поставки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан вырастут на 58 000 тонн по сравнению с первоначальным планом.

Также в декабре 2025 года Kaztransoil планирует предоставить нефтедобывающим компаниям возможность временного хранения нефти на своих нефтебазах.

"Нефтепровод Атасу-Алашанькоу, который должен транспортировать нефть с Кашагана, проходит от Казахстана до региона Синьцзян в Китае, но обычно транспортирует нефть с других месторождений в Казахстане. Крупнейший российский производитель нефти "Роснефть", который находится под санкциями США, поставляет по этому маршруту около 10 миллионов тонн нефти, или 200 000 баррелей в день", – говорится в материале.

Авторы также отметили, что морское месторождение Кашаган разрабатывается компаниями Eni, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, KazMunayGaz, Inpex и CNPC.

Удар по терминалу КТК в Новороссийске

В ноябре стало известно об атаке на терминал КТК в порту Новороссийска. 29 числа там заявили о приостановке работы – сообщалось о значительном повреждении одноточечного причального узла.

После атаки Казахстан осудил Украину. Астана потребовала прекратить удары по якобы "гражданскому объекту, чья деятельность защищена нормами международного права".

В МИД Украины ответили на этот протест. Представитель министерства Георгий Тихий отметил, что действия Украины направлены не против Казахстана, а на отражение полномасштабной российской агрессии.

