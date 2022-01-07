Китайский глава Си Цзиньпин обвинил "внешние силы" в беспорядках в Казахстане.
Об этом говорится в послании Си Цзиньпиня президенту страны Касиму-Жомарту Токаеву.
"Китай выступает против внешних сил, которые создают беспорядки и подстрекают к цветной революции в Казахстане", - говорится в тексте послания.
Новость дополняется…
Читайте такжеПрезидент Казахстана дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения (видео)
Протесты в Казахстане: что известно
В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.
В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.
Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.
Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".
МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.