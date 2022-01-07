Токаев призвал Путина и Ко ввести в страну свои войска.

Китайский глава Си Цзиньпин обвинил "внешние силы" в беспорядках в Казахстане.

Об этом говорится в послании Си Цзиньпиня президенту страны Касиму-Жомарту Токаеву.

"Китай выступает против внешних сил, которые создают беспорядки и подстрекают к цветной революции в Казахстане", - говорится в тексте послания.

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Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.