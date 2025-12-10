Это затмение станет уникальной возможностью увидеть впечатляющее взаимодействие Солнца, Луны и Земли. Астрономы уже называют его событием XXI века.

Мир готовится к уникальному небесному событию - самому длинному полному солнечному за тмению за последние 100 лет, которое состоится 2 августа 2027 года. В течение рекордных 6 минут и 23 секунд день превратится в ночь, а над регионами Европы, Северной Африки и Ближнего Востока пройдет тень Луны, пишет The Daily Galaxy.

Где будет видно затмение

По данным NASA, путь полной фазы начнется в Марокко и на юге Испании, далее пройдет через Алжир, Тунис, Ливию и Египет, а затем направится на Ближний Восток.

Самый длинный период темноты будет наблюдаться в Египте, в частности в исторических городах Луксор и Асуан - там полная фаза продлится более шести минут.

Видео дня

Солнце полностью спрячется, температура резко снизится, а на небе станут видимыми звезды - уникальное зрелище, которое современные астрономы называют "видимой анатомией Солнца".

Почему это затмение такое особенное

Продолжительность полного затмения зависит от позиций Земли, Луны и Солнца. В 2027 году небесное выравнивание будет максимально благоприятным - именно поэтому затмение станет самым длинным за столетие.

Подобное зрелище повторится не раньше 2045 года.

Солнечные затмения во все эпохи считались знаковыми событиями:

в Китае их трактовали как предупреждение от небес;

в Месопотамии - как символ потери царем божественной поддержки;

в Египте затмения воспринимали как проявление силы богов.

Затмение 2027 года, которое пройдет над древними храмами Луксора, станет еще более мощным культурным символом.

Вас также могут заинтересовать новости: