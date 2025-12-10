Камышина могут назначить руководителесм проектов совместного производства оружия с западными партнерами Украины.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин складывает свои полномочия члена наблюдательного совета "Укрзализныци". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники в Кабинете министров, в Офисе президента и в наблюдательном совете "Укрзализныци".

По словам собеседников издания, после увольнения из "Укрзализныци" Камышин может получить новую должность в оборонной сфере.

"Это еще окончательно не оформлено. Но он идет через новую должность в оборонке. Интересно, что работа может быть не в Украине", - заявил журналистам источник в правительстве.

Собеседники издания также рассказали, что Камышина могут назначить руководителесм проектов совместного производства оружия с западными партнерами Украины.

В издании отметили, что Камышин в наблюдательном совете "Укрзализныци" отвечал за координацию деятельности с другими органами власти. До перехода в Офис президента он возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Напомним, что Александр Камышин родился в 1984 году в городе Черкассы. Он получил высшее образование в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт" (специалист компьютерных наук) и Международном университете финансов (специалист по финансам).

С августа по октябрь 2021 года Камышин был исполняющим обязанности председателя правления АО "Укрзализныця", а в 2021-2023 занимал должность председателя правления "Укрзализныци". В марте 2023 года был назначен министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Камышина своим внештатным советником.

Также в 2024 году Кабмин назначил Камышина членом наблюдательного совета "Укрзализныци". Вскоре после опубликования распоряжения он заявил, что верит в то, что "его опыт поможет украинской железной дороге стать лучшей в мире".

