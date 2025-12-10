По его словам, это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому восстановлению Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой провели разговор с американской стороной - Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером и Ларри Финком. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram, добавив, что разговор был "продуктивным".

По его словам, это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому восстановлению Украины.

"Мы обсудили ключевые вещи для восстановления, различные механизмы и видение восстановления. Есть много наработок, которые при правильном подходе могут сработать в Украине", - отметил Зеленский.

Видео дня

Он также добавил, что украинская сторона подготовила собственный взгляд на 20 базовых пунктов документа для окончания войны.

"Именно общая безопасность будет определять безопасность экономическую и формировать защищенность бизнес-климата. Согласовали также следующие контакты между командами. Как и всегда, с нашей стороны задержек не будет. Работаем на результат. Спасибо Президенту Трампу и его команде за содержательную работу и поддержку", - добавил Зеленский.

Санкции ЕС против России

Кроме того, президент добавил, что Европа введет дополнительные санкции против России. По словам Зеленского, ограничения будут касаться российских танкеров и всей инфраструктуры транспортировки нефти.

"Украина в декабре представит и свой пакет санкций против танкерного флота, который работает на войну, и мы будем распространять это давление в совместных форматах с нашими партнерами. Будут новые шаги и против российских пропагандистов", - написал Зеленский.

Президент также сообщил о докладе от руководителя Службы внешней разведки Украины. По его словам, он касался в частности экономической ситуации РФ и зависимости Москвы от Пекина. Зеленский отметил:

"В российской истории еще никто не сдавал суверенитет так сильно в пользу Китая или любой другой сильной нации, и это феноменально, как много Путин платит, чтобы только не заканчивать эту войну. Но мир все равно имеет достаточную силу, чтобы закончить эту войну, чтобы заставить Россию это сделать. Мир нужен. Хочу поблагодарить каждого, кто помогает".

Мирные переговоры: важные новости

Ранее журналисты The Washington Post сообщили, что Украина уже в ближайшее время может получить мирное соглашение, которое предусматривает суверенитет страны. Также, по данным журналистов, соглашение может быть защищено международными гарантиями безопасности. В то же время издание отмечает, что успех этого соглашения зависит от готовности президента Дональда Трампа поддержать его, не давя чрезмерно на Украину и Европу.

Между тем Foreign Affairs пишет, что сейчас настало лучшее время для подписания соглашения о мире в Украине. Издание отмечает, что сейчас все зависит от команды Трампа - удастся ли ей проявить умение, терпение и выносливость, чтобы довести дипломатический процесс до успешного завершения.

Вас также могут заинтересовать новости: