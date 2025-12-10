С начала года РФ не захватила даже одного процента украинской территории.

С начала текущего года территориальные приобретения России составили менее одного процента украинской территории. Наступая такими темпами, Россия еще несколько лет потратит на захват одной только Донецкой области, не говоря уже о других регионах. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, аналитики подсчитали, что с начала 2025 года российская армия захватила 4669 квадратных километров, или 0,77% территории Украины. При этом агрессор понес непропорционально высокие потери: более 390 тысяч человек убитыми и ранеными, или более 80 человек на квадратный километр.

Даже на тех направлениях, где россиянам удается продвигаться относительно высокими темпами, например, в районе Гуляйполя, их достижения все равно являются мизерными в общем масштабе, говорят эксперты.

"Маловероятно, что продвижение россиян будет быстрее в ближайшей и среднесрочной перспективе. Поле боя, где доминируют дроны, лишает российские войска возможности вести маневренную войну в масштабах, необходимых для быстрого продвижения на оперативном уровне, которое восстанавливает маневр на поле боя", - считают в Институте изучения войны.

По мнению аналитиков, чтобы захватить военным путем остальную территорию Донецкой области, России понадобится минимум два-три года. И это будет стоить агрессору новых значительных потерь, которые даже Россия может не выдержать, убеждены эксперты.

Именно поэтому, по мнению ISW, усилия России сейчас направлены на то, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к передаче Донбасса без боя, что позволит России сэкономить время и ресурсы.

"Передача Донецкой области России также создала бы условия для возобновления агрессии против Украины с более выгодных позиций в выгодный для России момент, особенно учитывая то, что Путин и другие представители Кремля продолжают заявлять, что их долгосрочная стратегическая цель - контроль над всей Украиной, а не только ее южными и восточными регионами - остается неизменной", - говорится в отчете.

Война в Украине: политический аспект

Как писал УНИАН, европейские лидеры оказались полностью бессильными перед американским президентом Дональдом Трампом, который отстраняет Европу от мирного процесса по Украине и продвигает план, выгодный Кремлю и неприемлемый для Киева.

Трамп публично обвинил Европу в бездействии, заявил, что Путин имеет преимущество, и намекнул, что Зеленский должен соглашаться на российские условия, тогда как Европа, несмотря на рост оборонных расходов, все еще критически зависит от США в сфере безопасности и вооружений.

На этом фоне любые европейские усилия поддержать Украину ограничены, а угроза со стороны РФ является насущной: если Киев будет вынужден принять невыгодное соглашение, влияние Путина на континенте только усилится.

