Дети приняли участие в турнире по сноуборду, за победу им вручили "щедрые" призы.

В России детям подарили за победу на турнире по сноуборду не кубки, не медали и даже не сладости. Школьников "наградили" блокнотиками, кетчупом и майонезом.

"Щедрые" подарки раздали детям в городе Киров, сообщает российское издание "Подъём".

Так, в Центре зимнего отдыха "Калинка" провели турнир по сноубордингу среди школьников. Победившим детям дали в виде призов кетчуп или майонез и блокнот. Фото со "счастливыми" школьниками и их "щедрыми" призами возмутили сеть.

В комментариях россияне упрекали организаторов соревнований в жадности и цинизме. Однако те поспешили оправдаться и отметили, что ничего плохого в таких подарках нет.

"Пять лет мы дарили за участие эти подарки. В позапрошлом году дарили ещё от партнёров хлеб и колбасу, плюс кетчуп, был целый набор для бутербродов, все очень радовались. К сожалению, в этом году не получилось их добавить. Нам спонсор, пять лет уже поставляет подарки: то джемы, то майонезики, кетчупы. Все довольные. Мы не выбираем подарки, нам выдают, мы их забираем. Это соревнования городского уровня, они включены в календарный план. Но со стороны администрации и правительства никакой поддержки не оказывалось, ни в каких организационных вопросах они не участвовали. Эти соревнования полностью организованы за средства спонсоров и частных партнёров", - заявили изданию организаторы.

Читайте также14-летняя россиянка "натравила" парня на свою семью: он зарезал ее мать, отчима и сеструТакже они добавили, что детям якобы вручили не только майонез и кетчуп. Школьникам, по словам организаторов, дали игрушки, сертификаты на пошив толстовки и посещение батутного парка. Однако фотографий, на которых бы можно было увидеть детей с такими подарками, почему-то не показали.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России инвалид-колясочник вышел чистить дорогу от снега. Мужчина решил взять в руки лопату, так как не мог проехать до своей машины.

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