Это выводит Россию на уровень готовности к нападению, которого она не достигала в прошлом.

Россия, вероятно, провела последние приготовления к вторжению в Украину, отправив к ее границам медицинские подразделения.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей западных оборонных ведомств. Это выводит Россию на уровень готовности, которого она не достигала в прошлом, отмечает издание.

Хотя эти шаги еще не означают, что нападение неизбежно, они усилили споры среди западных союзников по поводу намерений президента России Владимира Путина относительно Украины, отмечает WSJ.

По данным газеты, США и европейские союзники, особенно Германия и Франция, делают разные выводы на основе одних и тех же разведданных.

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Тем временем Белый дом сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля приедет с первым официальным визитом в Вашингтон и одной из ключевых тем на повестке дня будет ситуация вокруг Украины.

Как сообщал УНИАН, США созвали заседание Совета Безопасности ООН из-за наращивания войск Российской Федерации возле границ Украины. Соединенные Штаты рассчитывают на откровенное и целенаправленное обсуждение в понедельник, 31 января.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал свежую информацию - по его словам Российская Федерация чтянула к границам Украины всего около 130 тыс. военных, с учетом морского и авиационного потенциала.

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