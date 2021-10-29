Речь идет о требованиях представителей молодежной группировки нацистов из Бурятии.

В российской Бурятии задержали членов молодежной группировки нацистов под названием "Соратники". В сети показали, как незадолго до этого задержанные избивали школьника за отказ выполнить их требования. Среди них – признание Чингисхана, монголов, бурятов "унтерменшами", то есть недолюдьми.

Видео опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

"Экстремистов (троих парней и девушку) задержали. Они вербовали в свою банду не только школьников, но и студентов, и готовили их к экстремистской акции", – говорится в подписи к видео.

Также известно, что экстремисты готовили акцию против полицейских, органов власти и мигрантов.

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Вместе с тем президент Российской Федерации Владимир Путин не перестает из года в год повторять, что российский народ в советские время и годы Второй мировой войны буквально спас мир, избавив его от фашизма и нацизма. А вот Украину он то сравнивает с нацистской Германией, то обвиняет в оправдании нацизма.

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Автор: Катерина Шварц