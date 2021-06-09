Российский президент зачем-то упомянул, что Зеленский - еврей по национальности.

Президент РФ Владимир Путин обрушился с критикой на Украину из-за законопроекта Владимира Зеленского о коренных народах.

Соответствующие заявления он сделал в интервью каналу «Россия 24», отвечая на вопрос о законодательной инициативе украинского лидера. Согласно законопроекту, русские не будут причисляться к коренным народам Украины.

«Наверное, нужно вспомнить, как возникла Украина, как государство. Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали союзные республики, и Украину», - высказался он.

Далее Путин пустился в рассуждения об истории и упомянул Переяславскую Раду 1654 года. По его мнению, территории, которая были получены Россией в результате Переяславских соглашений, были населены русскими.

«Говорить о русских как о «некоренном народе» - это просто некорректно, смешно и глупо», - продолжил он.

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Далее Путин сравнил законопроект Зеленского с практикой немецкого нацизма.

«Само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей – это уже точно напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский – еврей по национальности», - заключил он.

Суть законопроекта о коренных народах

18 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона «О коренных народах Украины» (№ 5506).

Документ дает определение "коренным народам", четко отделяя их от этнических национальных меньшинств, а также определяет права таких народов (в частности - образовательные, языковые, представительские).

Так, русские, венгры или румыны в Украине являются национальными меньшинствами, потому что имеют свое государство за пределами региона проживания. В то же время, коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

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Автор: Дмитрий Захаров