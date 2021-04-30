Депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ Константин Черпицкий оскандалился рекламным билбордом, которым поздравил ветеранов Второй мировой войны с Днем победы.
Внимание на билборд обратил блогер под ником donetchanyn.
Читайте такжеКиевлянин предлагает переименовать проспект Науки на проспект имени Ильи КивыДепутат разместил свое фото в партийных цветах на фоне черно-белой фотографии с бегущими вперед солдатами, сопроводив коротким текстом: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!"
Как оказалось, на фото не военные Красной армии, а вторая танковая дивизия СС "Дас Райх" во время нападения на российскую деревню.
Накануне депутаты от ОПЗЖ устроили на заседании Рады российскую пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" по случаю 9 мая.
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