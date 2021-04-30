Депутат перепутал нацистов с красноармейцами.

Депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ Константин Черпицкий оскандалился рекламным билбордом, которым поздравил ветеранов Второй мировой войны с Днем победы.

Внимание на билборд обратил блогер под ником donetchanyn.

Читайте такжеКиевлянин предлагает переименовать проспект Науки на проспект имени Ильи КивыДепутат разместил свое фото в партийных цветах на фоне черно-белой фотографии с бегущими вперед солдатами, сопроводив коротким текстом: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!"

Как оказалось, на фото не военные Красной армии, а вторая танковая дивизия СС "Дас Райх" во время нападения на российскую деревню.

Накануне депутаты от ОПЗЖ устроили на заседании Рады российскую пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" по случаю 9 мая.

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Автор: Яна Ставская